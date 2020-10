Bram (17) uit Emmen is de beste jeugdscheidsrechter op het rugbyveld

De Emmenaar stond al vanaf zijn prille jeugd te kijken langs het rugbyveld. "Ik ben ermee opgegroeid, vanaf mijn zevende jaar stond ik al te kijken. Toen ik twaalf jaar oud was, floot ik mijn eerste wedstrijd. Inmiddels doe ik onder meer de Tweede Klasse in Nederland, dat is het twee na hoogste nationale niveau."

Internationaal

Maar ook op internationaal gebied staat Bram zijn mannetje. "De wedstrijden die ik buiten Nederland mocht fluiten, behoren gelijk tot mijn hoogtepunten tot nu toe. "In 2017 mocht ik Nederland-België onder 17 jaar fluiten. Ook de landelijke competitiefinale van de jeugdcategorie onder 14 jaar heb ik mogen doen. Er stonden meer grote wedstrijden op de planning, maar door de coronacrisis zijn die niet doorgegaan."

(Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

Kwaliteiten

Bram heeft zelf wel een idee wat hem zo'n goede scheidsrechter maakt. "Je moet de aanleg hebben, maar ook de liefde voor de sport. Rugby is zo mooi als je ziet wat voor een respect en broederschap erbij komt kijken. Niet alleen tussen de spelers onderling, maar ook naar de arbiter toe. Daarnaast is het fysieke contact uniek. Dat zie je in andere sporten bijna niet, bijvoorbeeld in het voetbal."

Trots

Het scheidsrechtertalent is erg trots dat hij de award binnen heeft gesleept. "Maar ik wil niet zeggen dat ik mijn twee concurrenten 'verslagen' heb. Zo zie ik het niet, want het is maar net waar de rugbybond naar kijkt'', blijft hij bescheiden.

Bram moest de bekendmaking van zijn prijs online beleven, tijdens de algemene ledenvergadering van de bond. "Ik heb dan ook nog geen officiële prijs of trofee." De wedstrijdleider moet ook nog gehuldigd worden. "Door de coronatijd moest dat uitgesteld worden, maar als deze periode achter ons ligt, wordt er een geschikt moment gekozen."

