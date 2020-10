Dorpshuizen in zwaar weer door nieuwe coronamaatregelen

Dat merken ze goed in Hoogeveen, zegt Hein Akerboom, voorzitter van wijkvereniging De Weide. "De lijst aan activiteiten is meer dan gehalveerd. Dat is logisch, maar wel vervelend. Het afgelopen half jaar draaiden we al een klein verlies, dat gelukkig gecompenseerd werd door het goede voorgaande jaar. Maar deze nieuwe klap komt wel aan."

Geschrokken door maatregelen

Roelf Begeman van het dorpshuis in Exloo sluit zich daar bij aan. "Het kwam natuurlijk niet geheel onverwachts, maar we zijn er wel van geschrokken. We moeten nu weer wat stappen terug zetten, terwijl we juist vooruit wilden. Maar goed, volksgezondheid gaat natuurlijk voorop."

In Hoogeveen ziet Akerboom dat de maatregelen die gaan over de groepsgrootte die toegestaan is in het gebouw, de meeste impact heeft. "We organiseren hier altijd grote bingo's, kaart- en dartavonden. Dan draaien we een mooie omzet waarvan we alles kunnen onderhouden. Nu er nog maar dertig personen welkom zijn, kan zo'n bingo niet meer uit."

Sociale impact

Naast de mogelijke financiële problemen hebben de afgelastingen van activiteiten ook een grote sociale impact. Begeman: "Dit is een ontmoetingsplek voor het hele dorp. Hier komen gezelschappen, verenigingen, ga zo maar door. Daar zijn we als dorpshuis voor. Nu er nauwelijks activiteiten zijn, is er ook minder onderling contact."

Akerboom is blij dat er in ieder geval nog enkele activiteiten doorgaan. "Zo houden we het draaiende. Gelukkig hebben we genoeg ruimte om voldoende afstand te houden, al zitten de kinderactiviteiten er helaas de komende tijd niet in."

'Steunpakket hard nodig'

BOKD, een netwerk van dorpen en dorpshuizen in Drenthe, vindt dat er snel steun moet komen omdat er dorpshuizen 'om dreigen te vallen'. "We krijgen signalen dat het bij enkele dorpshuizen of -verenigingen penibel is", zegt Paul van Schie, adviseur bij BOKD. "We zien in andere provincies dat er al financiële noodpakketten beschikbaar zijn en we vinden dat die pakketten er in Drenthe ook moeten komen."

"Het zou een mooie uitkomst zijn, want ik maak mij wel zorgen", zegt Akerboom in Hoogeveen. "Maar maandag gaan we gewoon weer met het bestuur om de tafel om te kijken wat we kunnen doen. Gelukkig hebben we een financiële buffer waardoor we wat tijd hebben om na te denken over de te nemen maatregelen."