Potje voor verbeteren ventilatie op scholen, ook in Drenthe

Honderden scholen in Nederland voldoen nog niet aan de wettelijke richtlijnen op het gebied van ventilatie. Daarom trekt het kabinet 360 miljoen euro uit om schoolbesturen en gemeenten te helpen om de ventilatie in scholen op orde te krijgen.

Voor de korte termijn is het advies om continu ramen en deuren op te zetten, extra ventilatieroosters aan te brengen of hogere klapramen te installeren. Deze maatregelen gelden alleen als er onvoldoende wordt geventileerd. Dat staat in het rapport van commissie-Terpstra, die de situatie over ventilatie op scholen in kaart bracht. Ook scholen in Drenthe zijn onder de loep genomen.

11 procent voldoet niet aan norm

Uit een inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), blijkt dat 11 procent van de ondervraagde scholen nog niet aan de bestaande ventilatienormen voldoet. Wat ze moeten wijzigen, verschilt sterk per school. Sommige moeten "grote, technische aanpassingen" doen, andere volstaan door tussen de lessen door te luchten, zegt Doekle Terpstra van het coördinatieteam.

Geen Siberische toestanden

Terpstra benadrukt dat hij zich geen zorgen maakt. Zo lieten GGD's weten dat de situatie nergens zo extreem is dat een school moet sluiten. Ook hoeven kinderen, op een enkele uitzondering na, niet met jassen en truien aan in de klas te zitten, zegt Terpstra. "Het is niet de bedoeling dat we Siberische omstandigheden in de klas krijgen."

Meer onderzoek

Voorzitter van de VO-raad, Paul Rosemöller, is blij met het uitgetrokken bedrag. "Dit is een belangrijke eerste stap voor de verbetering van het binnenmilieu van scholen. Om de staat van de ventilatie op scholen beter in beeld te krijgen, is meer specifiek vervolgonderzoek nodig", aldus de VO-raad.

Ook scholen in Drenthe worstelen met het probleem van voldoende ventilatie. Toen ook de Drentse scholen in mei weer open mochten, werden al veel vragen gesteld over de ventilatiesystemen.

