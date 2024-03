Hans Hogendoorn sluit tijdperk af bij Met het Oog op Morgen

Hans Hogendoorn uit Diever was gisteravond voor de laatste keer te horen als 'de stem' van het NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. "Blijf luisteren naar de radio en zet de tv uit", was zijn laatste boodschap aan de luisteraars.

De 76-jarige Hogendoorn was ruim 48 jaar te horen in het NOS-programma. Presentatrice Marcia Luyten sprak aan het begin van de show van een "historische uitzending". Dat gebeurde nadat Hogendoorn onder de klanken van de openingstune Gute Nacht, Freunde voor de laatste keer had verteld hoeveel graden het buiten was en wie er binnen in de studio zaten.