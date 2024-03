De Week van Drenthe: explosies in Schoonoord en verdachte aangehouden voor autobranden

Twee explosies bij een woning in Schoonoord en archeologen krijgen twee weken de tijd om opgravingen te doen in Borger. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws uit onze provincie.

De Luchtmobiele Brigade begon maandag met een oefening rondom het behandelen van mensen die gewond zijn geraakt door chemische wapens. "In dit vak wil je niet verrast worden en op alle scenario's moet je je voorbereiden", vertelt Sander Hendrickx, commandant Luchtmobiele Brigade. De oefening vindt onder meer plaats in Baggelhuizen, De Haar en Wijster.

Opgravingen in Borger

De wijk Daalkampen bij Borger is bijna helemaal af, maar er is nog een stukje dat bebouwd moet worden. En hier mogen archeologen zich de komende twee weken uitleven. "We hopen eigenlijk dat we de rand van een nederzetting gaan vinden", aldus archeologe Janneke Hielkema.

Knallen in Schoonoord

Het was een onrustige week in Schoonoord. In de nacht van dinsdag op woensdag was er een explosie bij een woning in het dorp. "Er was een pakketje hij de voordeur gezet door onbekenden die er met een auto vandoor zijn gegaan", vertelt RTV Drenthe-verslaggever Wouter van Dijk.

Een dag later is het nogmaals raak bij dezelfde woning aan de Brugstraat. Er worden al snel enkele verdachten aangehouden. "Een opsporingsonderzoek heeft geleid tot de aanhouding van een 17-jarige jongen uit Rotterdam. We kwamen ook een voertuig op het spoor op de A28 bij Harderwijk. We hebben daar nog twee vrouwen van 23 uit Amsterdam en Barendrecht aangehouden", legt een woordvoerder van de politie uit.

Klazienavener opgepakt voor autobranden

Auto-eigenaren in Zuidoost-Drenthe kunnen sinds vrijdag opgelucht ademhalen, na opnieuw een nacht met autobranden. "Vannacht hebben we een 20-jarige man aangehouden. Dat ging om een man uit Klazienaveen", zegt een politiewoordvoerder.