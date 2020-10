Deze Drenten dragen mondkapjes: 'Voor mijzelf, maar ook voor anderen'

Steeds meer Drentse instellingen geven gehoor aan de oproep. Zo moet iedereen in het gemeentehuis van Emmen vanaf morgen in de publieke ruimtes een mondkapje dragen. Ook zorggroep Noorderboog uit Meppel sluit zich daar bij aan.

Stelling

In een peiling op de website van RTV Drenthe geeft ongeveer 75% van de mensen die gereageerd hebben aan, dat ze wel een mondkapje gaan dragen. Ook in Hoogeveen kwam onze fotograaf Kim Stellingwerf veel mensen tegen met een mondkapje op.

In dit artikel geven een aantal inwoners van onze provincie aan waarom ze een mondkapje dragen:

Jennifer, 47 jaar:

Jennifer draagt een mondkapje (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Jennifer werkt in de bibliotheek. "Gezondheid gaat voor alles. Als dit nodig is om bijvoorbeeld de bibliotheek open te houden doe ik dat!"

Frans, 80 jaar:

Frans draagt een mondkapje (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Frans was op weg om boodschappen te doen. Hij haalt net een schoon karretje uit de rij. "Ik doe het voor mijn eigen veiligheid, en natuurlijk voor die van anderen."

Fleur, 5 jaar:

Fleur draagt een mondkapje (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Fleur is in het winkelcentrum van Hoogeveen. "Het moet vanwege corona, anders word je misschien wel ziek. We kunnen nu niet naar ZippaZebra, omdat er anders te veel vaders en moeders zijn, maar die kunnen best thuis blijven!"

Jan en Ivonne, 60 en 63 jaar:

Jan en Ivonne dragen een mondkapje (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Jan (60) en Ivonne (63) zijn op bezoek in een kledingwinkel. "Op vakantie in Duitsland was het al een plicht, dus we zijn er al wat aan gewend. Na het dringende advies van gisteren vinden we het niet meer dan normaal, voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen."

Geesje en Sanne, 50 en 24 jaar:

Geesje en Sanne lopen door de winkelstraat van Hoogeveen. "Het was een beetje een drempel vanmorgen, maar nadat we er toch een paar keer op gewezen werden in de winkel, zijn we ze gewoon gaan dragen. En ach, je went er zo aan. Het gaat om de gezondheid. Samen moeten we het virus eronder krijgen."