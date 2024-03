Alfred Strijker uit Hollandscheveld redde drenkeling: 'Niemand deed iets'

Pas als Alfred Strijker (51) uit Hollandscheveld weer in de auto zit, schiet zijn hartslag omhoog. Hij heeft zojuist twee vrouwen uit een zinkende auto gered langs de A28. Hij houdt er een nat pak aan over, maar ook een ongemakkelijk gevoel. Waarom keken 20 mensen minutenlang toe terwijl de inzittenden in paniek om hulp riepen?

"In een wereld waarin we steeds meer individualisme zien, reikte deze man letterlijk de helpende hand aan volslagen vreemden. Hij sprong in het water en redde deze twee dames." Het zijn de woorden van Jan ten Kate, burgemeester van Staphorst.

Hij speldt Strijker de bronzen penning op: een onderscheiding van De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De Drent is er best trots op, schrijft RTV Oost , maar ook de eerste die zegt 'dat het allemaal wel meeviel'. Zij reactie op de onderscheiding: 'Wat ik deed was heel gewoon'.

Invoegactie

Wie erbij was, weet dat het helemaal niet gewoon was wat hij deed. Het is 6 november aan het eind van de middag als het misgaat op de A28. Twee vrouwen rijden van Zwolle terug naar Staphorst. Ze zijn in het ziekenhuis geweest, waar een van hen is bestraald. Ter hoogte van Nieuwleusen botsen ze tegen de vangrail na een invoegactie van een andere weggebruiker. De bestuurster verliest de controle over het stuur, spint en komt in de sloot terecht. De andere automobilist rijdt door.

Strijker rijdt op dat moment terug naar huis van zijn werk. Hij ziet een auto op de vluchtstrook en een auto in het water. "Dan kan je twee dingen doen", blikt de inwoner van Hollandscheveld terug. "Als er meerdere mensen staan, rij je door. Maar omdat er maar één auto stond, stopte ik. Even poolshoogte nemen."

'Waarom helpt niemand?'