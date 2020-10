Drugscrimineel uit Meppel moet maand langer in de cel blijven

De 31-jarige veroordeelde drugscrimineel Ivo J. uit Meppel moet één maand langer in de gevangenis blijven. Dat heeft de rechtbank in Assen vandaag bepaald. Hij krijgt die maand extra straf omdat hij zich, toen hij afgelopen zomer voorwaardelijk vrij was, niet aan de afspraken heeft gehouden.

J. werd in 2017 veroordeeld voor onder meer de handel in cocaïne en het bezit van zware wapens. Hij was de rechterhand van Saied H., de leider van een drugsbende in Meppel. Doordat hij meewerkte met justitie kreeg J. een veel lagere straf dan H.: hij kreeg die jaar cel en H. acht jaar.

Enkelband

Omdat je in Nederland in principe twee derde deel van je straf moet uitzitten, kwam dat voor J. neer op twee jaar zitten. Het eerste deel daarvan zat hij al in voorarrest uit. Na zijn arrestatie in september 2015 zat hij ruim een jaar vast. Vanaf 8 januari dit jaar zou hij het laatste deel van zijn gevangenisstraf ondergaan, zo'n tien maanden.

Vanwege goed gedrag mocht hij in mei met een enkelband en een hele serie voorwaarden naar huis. Eén ervan was dat hij een dagbesteding moest hebben. Hij vond werk bij een kringloopwinkel, maar raakte die baan in juli kwijt, na ruzie met zijn werkgever. De reclassering gaf hem één week om nieuw werk te vinden. Toen hij dat daarna niet had, kreeg hij een oproep zich in de gevangenis in Veenhuizen te melden voor een gesprek.

J. was bang dat hij opnieuw achter de tralies zou belanden, knipte zijn enkelband door en ging er vandoor. Drie weken later werd hij gevonden en door een arrestatieteam van de A28 bij Nieuwleusen gehaald.

'Domme fout'

Nu is zijn kans om zijn straf buiten, met een enkelband, uit te zitten verkeken en zit hij sowieso tot half december vast. Maar omdat hij zijn afspraken niet nagekomen is, wilde het Openbaar Ministerie dat hij er nog drie maanden van het jaar dat hij oorspronkelijk niet hoefde uit te zitten bij zou krijgen.

J. erkende twee weken geleden in de rechtbank dat hij 'een domme fout' heeft gemaakt, maar zijn advocaat vroeg de rechtbank hem geen extra straf te geven, omdat hij door zijn eigen fout nu al langer in de cel moet zitten. De rechtbank spreekt ook van 'een domme fout'. De Meppeler had eerder aan de bel moeten trekken toen hij geen nieuw werk kon vinden en zeker niet zijn enkelband mogen doorknippen.

Maar drie maanden extra celstraf vinden de rechters te ver gaan, omdat J. zich verder in de gevangenis wél goed heeft gedragen en uit het criminele milieu gestapt is. Ze vinden dat hij met één maand erbij genoeg gestraft wordt. Dat betekent dat de Meppeler nu volgend jaar januari vrijkomt.