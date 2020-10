Winterterras 'bittere noodzaak' voor Asser horeca

Geen handreiking

"Het is natuurlijk een aantrekkelijk voorstel", zegt Sandra de Vrede van restaurant Liff uit Assen. "Maar het voelt niet als een handreiking. Voor collega's die weinig ruimte hebben binnen is een winterterras echt nodig."

Duurzaam terras

Samen met de gemeente gaan horecazaken in Assen in gesprek om tot een voorstel te komen. Een vergunning is tot volgende zomer verleend, maar de invulling daarvan is nog onzeker. "Je kunt niet overal een tent gaan plaatsen", vertelt De Vrede. "Daarnaast doen wij niet zomaar een investering waar we een jaar gebruik van maken. Dat is dan voor de langere termijn."

Dure grap

Maar een overkapping of duurzaam terras is volgens haar een dure grap. "Dat praat je over een bedrag van zo'n veertigduizend euro", vertelt de horeca-onderneemster. "Dat komt dus inderdaad boven op alle gederfde inkomsten van dit jaar."

