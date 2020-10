Biochron waarschijnlijk begin volgend jaar tegen de vlakte

Begin volgend jaar gaat de sloopkogel in het Biochron in Emmen. Tenminste, als het aan het college van B&W in Emmen ligt. Formeel moet de gemeenteraad begin november nog instemmen, maar volgens wethouder Jisse Otter is sloop hard nodig en zijn er geen andere opties.

"Het Biochron is verouderd en heeft veel achterstallig onderhoud. Dat kost de gemeente heel veel geld. Het pand is zo lek als een mandje, het gas vliegt er doorheen." Vorig jaar werd al bekend dat de gemeente het pand wil slopen. Inmiddels zijn de grootste voorbereidingen getroffen, zo is er voor de huurders van het pand een andere locatie gevonden. "De weg is nu vrij om te gaan slopen", aldus Otter.

Entree Rensenpark

Het Biochron wordt niet volledig gesloopt. "Het gaat alleen om alles wat boven de grond zit, alles wat onder de grond zit blijft behouden. Het gaat dan om grote kelders die worden opgeknapt. De ruimtes moeten onderdak gaan bieden aan onder meer het CBK. "Boven de grond zijn straks alleen nog een aantal toegangen tot het ondergrondse gebouw, verder maken we er een grote watervlakte met veel groen. Daarmee creëren we een open toegang naar het Rensenpark vanuit het centrum", legt de wethouder uit.

Kostenneutraal

Het plan kan volgens Otter bijna kostenneutraal worden uitgevoerd. Het CBK, dat nu nog is gehuisvest in De Fabriek, betaalt daar nu huur. Die huur gaat straks maandelijks naar de gemeente. "En we besparen heel veel energielasten en onderhoud. Met die besparingen kunnen we de kapitaallasten van de investering dekken."



De voorbereidingen voor de sloop lopen al een tijdje. Het wachten is nu op groen licht van de gemeenteraad die het plan begin november moet goedkeuren. Otter hoopt dat de sloopkogel begin volgend jaar het pand in kan gaan.

