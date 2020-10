Brabander krijgt werkstraf en boete voor hennepkwekerij in Oranje

Een 48-jarige man uit Roosendaal is veroordeeld tot 120 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor betrokkenheid bij een grote hennepkwekerij in een boerderij die hij van eind 2016 tot eind 2017 huurde in Oranje.

Omdat hij financieel meeprofiteerde van de kwekerij die anderen in het huis hadden aangelegd, moet hij van de rechtbank in Assen ook bijna 40.000 euro betalen aan de staat.

Wietolie

De man huurde de woonboerderij vanaf december 2016. Die was op dat moment in handen van een zakenman uit Amstelveen. De Noord-Hollander had hem een jaar eerder gekocht om er met zijn vriendin te gaan wonen, maar zij kon er niet aarden, vertelde de 40-jarige Amstelvener tijdens de strafzaak.

De Roosendaler die na een brand geen onderdak meer had, mocht de boerderij huren. De man was kunstenaar en had geen inkomsten. Hij wilde een paar wietplantjes planten om wietolie uit te halen voor de verkoop. "Dan had ik een buffertje", vertelde hij de rechters.

Drieduizend planten

Volgens hem kwam er op een dag een man langs, een vriend van de man uit Amstelveen, die in de boerderij een grote hennepkwekerij wilde aanleggen. Toen de politie eind 2017 het pand binnenviel, was er al geen wiet meer te vinden. Op basis van onderzoek concludeerde de politie dat er drieduizend planten hadden gestaan, waarvan vier keer was geoogst.

De Brabander verklaarde dat hij meerdere keren de planten had verzorgd. Daarom, en omdat hij de illegale kwekerij toestond in de door hem gehuurde boerderij, vindt de rechtbank dat hij medeplichtig is aan de wietplantage. Hij profiteerde er ook financieel van, want de daadwerkelijke wietkwekers betaalden een deel van zijn huur. De rechtbank vindt bewezen dat hij bijna 40.000 euro heeft kunnen uitsparen. Dat moet de man alsnog betalen.

Opbrengst veel lager

Maar dat bedrag is veel lager dan wat het Openbaar Ministerie (OM) in eerste instantie had berekend. Dat ging er vanuit dat de man ruim 2,5 miljoen euro had verdiend aan de wietplantage. Het OM stelde dat bedrag tijdens de rechtszaak bij naar ruim 51.000 euro, maar de rechtbank trok er nog eens 11.000 euro vanaf.

Dat de man uit Amstelveen ook betrokken was bij de hennepteelt, is volgens de rechtbank niet te bewijzen. Hij stond wel terecht, maar tijdens de rechtszaak kwam het OM al tot de conclusie dat hij vrijgesproken moest worden.