Ronkende motoren en dure showmodellen op TT Circuit Assen: 'Dit voelt echt geniaal'

'Iets waarover je droomt'

Die jeugd loopt vandaag ook, met of zonder ouder, op het terrein rond. Met de telefoon in de aanslag kijken ze hun ogen uit. Selfies met Lamborghini's of omgebouwde Audi's zullen het geheugen van hun mobieltje vullen. Een jongedame die op een Suzuki-moto mag klimmen heeft de dag van haar leven. "Dit is iets waarover je droomt. Als je zo fan bent van zoiets... Dit voelt echt geniaal!" "De auto's, het samen zijn; het is echt gewoon geweldig!", meent een jongen die samen met twee vrienden op het terrein aanwezig is.