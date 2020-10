Werklandschap Assen-Zuid op papier klaar voor nieuwe fabriek M&G Group

Opnieuw trouwens. Eigenlijk was er al sinds 2011 een vastgesteld plan voor het bedrijventerrein. Groen en duurzaam was vooral het motto, omdat het moest passen bij het landschap van de Drentsche Aa wat eraan grenst.

Plan over de kop

Maar dit plan moest Assen nu toch ineens over de kop gooien. Er meldde zich dit jaar een knoeperd van een bedrijf dat een nieuwe fabriek wilde bouwen bij Assen. Zeven hectare grond was daarvoor nodig, wat gelijk is aan zo'n 14 voetbalvelden. Het bleek de M&G Group. Ze wilden eerst in Assen-Noord op het Messchenveld gaan zitten. Maar daar was de ruimte toch echt te krap.

De gemeente greep haar kans, en nam M&G mee naar de zuidkant van Assen, waar ze al jaren plannen heeft voor verdere ontwikkeling van het Werklandschap. Uitkomst is dat daar zo goed als zeker een gezamenlijke fabriek wordt gebouwd voor de Asser vestiging Burgerhout, die nu nog op het stadsbedrijvenpark zit, en voor de Muelink & Grol (M&G) uit Groningen. Samen goed voor 350 werknemers. Het internationale bedrijf maakt rookgasafvoerinstallaties voor cv-ketels en luchtventilatiesystemen voor woningen. De noordelijke productielocaties wil ze samenvoegen en daarvoor viel het oog op Assen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Burgerhout, nu nog aan de dr.A.Philipsweg, gaat naar Assen-Zuid naar een nieuwe fabriek (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Verdozing?

En met zo'n grote vis had Assen in 2011 in het vooral groene Werklandschap Assen-Zuid geen rekening mee gehouden. Omdat Assen het bedrijf dolgraag ter wille wil zijn, is de afgelopen maanden het bestemmingsplan bij Assen-Zuid aangepast. GroenLinks was even bang voor een 'enorme doos' en dus 'verdozing van het ooit zo groen bedoelde bedrijventerrrein'. "Maar per saldo valt het reuze mee", constateerde fractievoorzitter Hans Marskamp.

Voor de helft groen

Ook volgens wethouder Mirjam Pauwels 'landt het bedrijf keurig in het landschap' "Ook al gaat het om een grootschalig bedrijf, 50 procent van de grond in dit gebied is uitgeefbaar als bedrijfsgrond, de rest is voor groen. Normaal gesproken is de verhouding 70/30 procent. Dus uitgangspunt is nog altijd groen en passend bij de omgeving", aldus Pauwels.

Het bedrijf komt wel op een prominente zichtlocatie te liggen, goed zichtbaar vanaf de A28, maar verder zijn er grote waterpartijen met rietvelden en bos. Ook komen er aan de noord- en zuidkant van het bedrijfspand groene singels, zodat er niet één lange wand van bedrijfsgebouwen te zien is vanaf de A28, als je richting het Werklandschap kijkt.

Opsteker

Wethouder Pauwels noemt de bedrijfsvestiging van de M&G Group voor Assen 'een enorme opsteker', vooral voor de werkgelegenheid. Ook de PvdA is vol lof over de bedrijfsplannen "We zijn blij dat de M&G Group voor Assen heeft gekozen. We hebben dus toch een erg goed vestigingsklimaat", aldus raadslid Albert Smit.

Ook is Burgerhout, dat al jaren als vestiging van de M&G Group in Assen zit, volgens PvdA'er Smit 'een maatschappelijk zeer betrokken bedrijf'. "Met het Werkplein Drentsche Aa wordt door Burgerhout goed samengewerkt, er zijn veertig mensen geplaatst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat M&G zich hier vestigt met de nieuwe fabriek, is niet alleen goed voor de werkgelegenheid in het algemeen, maar ook voor de sociale banen."

Finale besluit M&G moet nog

Bij de M&G-Group wordt verheugd gereageerd op het raadsbesluit van vanavond. Maar nog altijd heeft het bedrijf de grond in Assen niet gekocht. Wanneer dat gebeurt, is ongewis. "Dit is inderdaad een belangrijke stap in de goede richting. Maar ons finale besluit over de nieuw te bouwen productielocatie moet nog vallen. Wanneer, dat kan ik niet zeggen, maar het zal zeker voor het eind van dit jaar zijn", zegt productiemanager Gezienus Hoving van M&G in Noord-Nederland

Assen gaat eind dit jaar het bedrijventerrein bij Assen-Zuid ontwikkelen. Pal langs de snelweg komt een groen pompstation, een Burger King en een Starbucks. Dat is de entreezone, waarvoor al een bestemmingsplan was. De nieuwe M&G-fabriek komt ernaast, aan de noordoostkant.

In het nieuwe bestemmingsplan Werklandschap Assen-Zuid heeft Assen trouwens geluidproducerende bedrijven weer geschrapt uit de milieucategorie die er mocht komen. Dat geldt ook voor stankveroorzakende bedrijven.

