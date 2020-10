Khalil Kader uit Ruinen genaturaliseerd in het land dat hij bewondert

Khalil leerde Nederland kennen als 19-jarige toen hij bij de kapper in Syrië een artikel las over ons land. Daarin stond hoe je insecten kunt bestrijden zonder het milieu te schaden. Dat vond hij verbazingwekkend en mooi tegelijk. Want in Syrië is zelfs een mensenleven niets waard, vertelt hij.

Vluchteling

In 1995 stapte hij daarom naar de Nederlandse ambassade om een toeristenvisum te krijgen voor een bezoek. Hij was inmiddels bewonderaar van Nederland. Het visum werd hem geweigerd. In 2014 kwam hij alsnog hierheen, maar toen als vluchteling.

Vijf jaar woont hij nu met vrouw en kinderen in Ruinen. Nederlands spreekt hij nog altijd zeer gebrekkig. Maar contact leggen met de dorpsgenoten kost hem weinig moeite. Zijn vrouw Wesam vertaalt zijn woorden. "Misschien is het mijn karakter, maar niet alleen dat. Ik voel ook de energie, het charisma. En ik zoek oogcontact", zegt Khalil.

Vrij persoon

Wesam kwam samen met de kinderen Khalil achterna naar Nederland. Zij hoopt ook binnenkort het Nederlanderschap te krijgen. Wesam geeft inmiddels bijles wiskunde, want zij is van origine lerares in dat vak. Op het gemeentehuis waar burgemeester Roger de Groot de officiële plichtplegingen bij de naturalisatie doet namens de koning, krijgt ze een voorproefje.

Roger de Groot heeft mooie woorden over voor de familie. "U zegt dat u zichzelf beschouwt als een vrij persoon en dat de Nederlandse cultuur past bij uw visie en dat u daarom geen moeite heeft zich aan te passen. Ik vindt het heel mooi dat u bij de aanvraag schreef Nederland heeft mij gegeven wat mijn land mij niet kon geven."

Wesam leest daarop een tekst namens Khalil voor. Ze zegt: "Ik (Khalil) had geen andere keuze dan te kiezen voor mijn gezin en mij. Ik kwam naar mijn eerste land en mijn eerste liefde. Nederland is een warme familie, jij bent mijn familie en mijn thuis."

Bekend in Ruinen

Bij de ceremonie zijn verschillende vrienden van de familie Kader uit Ruinen. Rosalie en Henk Vrijhof leerden hen kennen door de pianolessen die Rosalie aan de dochters gaf. "Wij zijn dol op dit gezin", zegt Rosalie. "Ik denk dat Khalil zo bekend is hier, omdat hij zo open is. En dat hij door zijn manier van observeren en genieten van de omgeving veel mensen naar zich toe trekt. Wij houden van ze."

Khalil was in Raqqa opticiën, maar een officiële opleiding heeft hij er niet gehad. En zonder papieren kan hij in Nederland weinig met zijn vakkennis. Maar Khalil heeft zich nooit voor één gat laten vangen. In Syrië was hij zich ook al als kunstenaar aan het ontwikkelen, ook al was het maar hobby.

Kunstenaar

In Ruinen is hij weer gaan schilderen. Exposities had hij al bij de bibliotheek, de huisarts en de kerk in Ruinen. En ook één bij een atelier van een kunstenares in Zuidwolde. Khalil is op meerdere fronten cultureel actief. Hij speelde toneel bij het asielzoekerstheater Thuis in Hoogeveen en bij Vreemde Gasten. Hij fotografeert, schrijft en zet gedichten op muziek.

Henk Vrijhof waardeert de man die hij taalles geeft en vertelt dat Khalil ook vrijwilligerswerk doet in het verzorgingshuis. Henk Vrijhof: "Ze doen ook echt hun best om hier in Nederland er in te komen. Ze grijpen alles aan om hier verbinding te leggen."

Felicitaties

"Ik weet wie ik ben, maar het is moeilijk voor mij om hier een beroep te vinden. Ik leef in het hier en nu met alle elementen. Ik hoor de klok, hoor de auto's. Ik maak me nu verder geen zorgen", zegt Khalil met een brede glimlach.

Voor Khalil is de plek waar hij zichzelf kan zijn zijn thuis. En dat heeft hij in Ruinen gevonden. Khalil: "Veel mensen in Ruinen hebben me gefeliciteerd dat ik Nederlander ben geworden. Dat vond ik toch verbazingwekkend."