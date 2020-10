Jeugd Angelslo bepaalt hoe jongerencentrum eruit gaat zien

Jongeren krijgen een eigen plek in de kelder van Wijkcentrum Angelslo. Volgens wethouder Robert Kleine is het erg belangrijk dat dit gebeurt. Er zijn namelijk al jaren problemen onder jongeren in de Emmer wijk. "De jongeren daar zijn echt op zoek naar een fysieke ruimte om met elkaar over van alles en nog wat te praten", aldus de wethouder. "We gaan samen met de jongeren ervoor zorgen dat de ruimte ingericht wordt. Zij mogen bepalen hoe het eruit gaat zien."

'Niet alleen voor de gezelligheid'

Het voordeel van een jongerencentrum is volgens de wethouder dat daar jongerenwerkers rondlopen die aanvoelen wat er speelt onder de jeugd. "Het gaat niet alleen maar om de gezelligheid. Soms zullen er ook vragen komen waar de jongeren hulp bij nodig hebben. Zo'n fysieke plek zorgt er gewoon voor dat daar heel goed gesprekken over gevoerd kunnen worden" aldus Kleine.

Stichting Catch

In 2017 riep projectleider Kadir Arslan de stichting Catch in het leven, om problemen zoals criminaliteit en drugsoverlast in de wijk aan te pakken. Maar die stichting kwam een jaar later in opspraak, omdat de projectleider naast subsidie van de gemeente ook salaris ontving van Defensie. De gemeente besloot de samenwerking met Arslan stop te zetten. In 2019 namen welzijnsorganisatie Sedna en jongerenorganisatie Jimmy's het jongerenwerk in Angelslo over.

Wethouder Kleine hoopt dat de kelder nog deze maand kan worden ingericht en begin november open kan, maar houdt een slag om de arm vanwege de coronacrisis. "Het is helemaal afhankelijk van de richtlijnen die we rondom corona krijgen."

