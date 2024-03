Sleutel voor selfpubbers ligt in Veenhuizen met unieke winkel voor zelf uitgegeven boek

Uitgever Anton Scheepstra van uitgeverij Passage vindt de boekenwinkel in Veenhuizen een mooi initiatief. "Het is een mooie gelegenheid voor veel mensen die voor de hobby iets leuks hebben geschreven om toch een boek uit te brengen. Je moet alleen niet denken dat je er rijk of beroemd mee gaat worden, maar je kan zo wel tonen wat je gedaan hebt."

Een boek is voor een uitgever interessant als die op minstens duizend lezers kan rekenen. Maar Scheepstra ziet in zijn inbox vooral veel nieuwe pensionado's die hun eigen ervaringen op schrift zetten. "Ik snap heel goed dat je wat wilt verwerken door te gaan schrijven. Dat is heel belangrijk. Moet je vooral doen. Maar is het dan ook interessant voor iemand anders? Nou, eigenlijk niet."

Alle boeken welkom

Alle door schrijvers zelf uitgegeven boeken zijn in principe welkom aan de Hospitaallaan 1, pal achter het Gevangenismuseum. "Zolang er niks extreems in staat of het een gek onderwerp is, kunnen ze bij mij terecht", zegt Woltjer glimlachend.

Intussen hebben heel wat Drentse selfpubbers de planken ontdekt in Veenhuizen. Zo ligt daar de roman Sterrenkijker van Berend Henk Huizing uit Hoogeveen, en Een leven op wielen van Claudia Stinne uit Aalden. Ook van Kees Opmeer uit Ruinen liggen er verschillende stapeltjes werk.

Of haar eigen boek ooit nog op de planken in Veenhuizen komt? "Dat is nog een grote wens van mij, een eigen prentenboek uitgeven. Daar is het verhaal voor deze boekenwinkel ook mee begonnen, om zelf m'n eigen boek uit te brengen. Maar omdat ik als vormgeefster van zoveel schrijvers de klacht kreeg dat ze nergens terecht konden, heb ik me eerst hier op gestort."