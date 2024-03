Zoekactie rond Peize naar vermiste Jannes (59) blijft zonder resultaat

Er is nog geen spoor van de sinds een week vermiste Jannes Possemis (59) uit Groningen. "We zitten nog steeds in spanning en stress, want hij is nog niet gevonden. We hebben geen enkel concreet spoor van hem", zegt zijn neef Piet.

Afgelopen weekend werd met hulp van vrijwilligers van zoekteam SAR Nederland de omgeving van Peize uitgekamd. "Ze hebben met quads, drones en speurhonden in een natuurgebied gezocht. Helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd", zegt zijn neef bij RTV Noord

Dat in de buurt van Peize wordt gezocht, komt omdat Jannes daar vorige week dinsdag voor het laatst is gezien door een familielid. "Dat is het enige concrete spoor dat we hebben."

Mogelijk gezien bij een winkel

Volgens een tipgever is hij mogelijk vrijdag nog gezien bij een dierenspeciaalzaak in Peize. "Helaas hangen er in die zaak geen camera's, dus we kunnen het niet met honderd procent zekerheid zeggen."