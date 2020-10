Inbeslagname Asser hond Renzo krijgt een staartje

De eigenaar van rottweiler Renzo uit Assen is niet van plan de hoge rekening voor het in beslag nemen van zijn hond te betalen. De gemeente Assen wil bijna vijfduizend euro hebben ter compensatie voor alle kosten van de inbeslagname van Renzo.

Die zogeheten kosten van bestuursdwang zijn volgens de hondenbezitter veel te hoog en hij heeft bezwaar gemaakt tegen de rekening. De eigenaar van Renzo is het er onder meer niet eens mee dat de hond negen maanden in beslag is genomen, terwijl dat volgens hem maar maximaal 13 weken is toegestaan. De kosten daarvoor wil hij niet betalen Ook wil hij weten waarop de transportkosten van zijn hond zijn gebaseerd.

Bijtincidenten

Renzo werd in 2018 door de gemeente in beslag genomen na een reeks bijtincidenten. Dat begon al in 2016, toen de hond een fietser beet. De eigenaar moest de hond daarna van de gemeente verplicht muilkorven en aangelijnd houden. Dat ging een paar jaar goed, tot Renzo in 2018 de muilkorf niet droeg en het aan de stok kreeg met meerdere andere honden. Daarop besloot de gemeente Renzo in augustus 2018 in beslag te nemen.

Negen maanden later, in mei 2019, mocht Renzo na een spoeduitspraak van de Raad van State weer terug naar zijn baasje na de belofte om de hond voortaan altijd aan te lijnen en een muilkorf om te doen. Volgens de eigenaar verkeerde de hond toen hij hem terugkreeg in slechte toestand. De eigenaar van Renzo zegt zijn hond terug te hebben gekregen met onder meer een slecht gebit, vieze oren en een gebrek aan conditie. Bovendien was Renzo volgens hem veel te dik.

Raad van State

De zaak rondom Renzo diende later nogmaals bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde in februari van dit jaar dat de gemeente Assen Renzo terecht in beslag heeft genomen omdat de hond geen muilkorf droeg, terwijl dat wel moest. De Raad oordeelde ook dat Renzo geen agressieve hond is, maar wel dominant. Daarom is aanlijnen en muilkorven volgens de Raad voldoende. Ook is Renzo gecastreerd en sindsdien zijn er geen incidenten meer geweest.

De eigenaar zegt nog steeds het liefst in overleg met de gemeente tot een oplossing te willen komen. Op 6 oktober spreekt de bezwaarschriftencommissie zich uit over de zaak.

Lees ook: