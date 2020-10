Verdachte van doodsteken Bovensmildeger in november voor rechter

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de man op 4 april in de woning van zijn ex-partner in Oosterwolde de man uit Bovensmilde hebben neegestoken. Het slachtoffer was de nieuwe vriend van zijn ex. De gewonde man vluchtte en bezweek verderop bij een tankstation aan zijn verwondingen.

Moord of doodslag

Moord of doodslag wordt de Fries door het OM ten laste gelegd. Daarnaast wordt hem verweten dat hij op de dag van de steekpartij zijn ex-partner heeft mishandeld en met een mes heeft bedreigd. Zowel de verdachte als zijn ex-partner hebben verklaard dat het in de woning tot een fysieke confrontatie is gekomen tussen de twee mannen.

Noodweer

De advocaat van de Leeuwarder heeft eerder al aangekondigd dat hij zich namens zijn cliënt zal beroepen op noodweer of noodweerexces. Het politieonderzoek is zo goed als afgerond. De vertaling van een paar tapgesprekken vanuit het Papiamento heeft vertraging opgelopen: de tolk is ziek. Bovendien moeten er nog twee getuigen worden gehoord bij de rechter-commissaris.