Dick Lukkien: Ola John naar Emmen? Ik las het, maar ik weet van niets

Ondertussen gonst het, vooral op social media, van de geruchten. Zo zou voormalig FC Twente-aanvaller Ola John onderweg naar Emmen zijn en dreigt Dick Lukkien sterkhouder Glenn Bijl mogelijk te verliezen aan FC Utrecht. Dat laatste zal Dick Lukkien niet verbazen. "Utrecht ziet Sean Klaiber naar Ajax vertrekken en dus is het niet onlogisch dat die club de markt opgaat en bij Glenn Bijl is uitgekomen." Sportief gezien wil Lukkien de vleugelverdediger er graag bij houden ("Hij heeft een zeer belangrijke rol in ons spel") maar heeft al eerder laten weten dat hij zijn pupil een volgende stap in zijn loopbaan gunt.

De interesse in Ola John was voor Lukkien nieuw. "Ik heb het gelezen, maar ik weet van niets. Ik vond het altijd een goede speler, maar het laatste wat ik gezien heb is van een paar jaar geleden. Ik ga er niet van uit dat hij komt."

Veendorp, Chacon en Bijl

Morgenavond hoopt Lukkien, in Enschede tegen FC Twente, de eerste zege van het seizoen te boeken. "Ik snak naar een driepunter", aldus de Veendammer. Het lijkt erop dat de oefenmeester in dat duel weer kan beschikken over Michael Chacon en Keziah Veendorp, die de wedstrijd tegen Willem II vanwege een blessure moesten missen. Ook Glenn Bijl is van de partij. De vleugelverdediger vocht gisteravond met succes zijn rode kaart (en schorsing voor één duel) aan.

FC Twente - FC Emmen begint morgenavond om 21.00 uur. Radio Drenthe doet uiteraard live verslag. De uitzending begint om 20.30 uur.