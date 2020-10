Mustafa werd knock-out geslagen door een mede-asielzoeker omdat hij homo is

"Hij zei tegen mij: 'Je bent homo, je bent een klootzak, je bent een stuk vuil, je bent ziek, wat doe je. Je moet dood. Als ik je in Irak tegen zou komen, dan zou ik je vermoorden'," vertelt Mustafa.

Natrappen

Maar het bleef niet bij schelden, vertelt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, een belangenorganisatie voor mensen die niet heteroseksueel zijn. "Hij is geslagen op zijn borst en op zijn hoofd. En kreeg nog een slag achter op zijn hoofd waardoor hij bewusteloos is geraakt. En terwijl hij dus bewusteloos op de stoep lag, heeft deze man hem nog een schop tegen zijn schouder aan gegeven. Daar heb ik geen woorden voor, dat dit gebeurt op basis van je seksualiteit", zegt Kortekaas.

Mustafa slaapt slecht en gebruikt kalmeringsmiddelen. Hij is bang nogmaals te worden aangevallen, want de man die hem heeft belaagd zit ook nog steeds in hetzelfde asielzoekerscentrum. "Ik voel me niet veilig nu. Hij zegt dat hij mijn moeder in Irak gaat bellen. Mijn moeder is de enige van mijn familie met wie ik nog contact heb. En als ze dit hoort dan wil ze niets meer van me weten", vertelt hij.

Veel meldingen

Sinds juni van dit jaar zijn er volgens de belangenorganisatie meer dan honderd meldingen gedaan van gebruik van geweld tegen mensen die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn en die zouden beter moeten worden beschermd. "En dit is waar we staatssecretaris Ankie Broekers-Knol nu een brief over sturen. Dat er een protocol moet komen om daders en slachtoffers van elkaar te scheiden. Zodat het slachtoffer veilig aangifte kan doen", aldus Kortekaas.

De belangenorganisatie zou het liefst zien dat er een apart azc komt voor asielzoekers met een LHBTI-achtergrond. Maar daar is in de Tweede Kamer onvoldoende draagvlak voor. Kortekaas maakt zich er daarom nu hard voor dat asielzoekers die niet hetero zijn in ieder geval tijdens hun procedure telkens kunnen doorstromen van veilige plek naar veilige plek. Sinds 2016 zijn er een aantal afdelingen gerealiseerd speciaal voor LHBT'ers.

Overplaatsing?

Mustafa heeft volgende week een afspraak met de politie om aangifte te doen, dat bevestigt de politie. Hij wil worden overgeplaatst naar een ander asielzoekerscentrum, of de man die hem bewusteloos heeft geslagen moet verhuizen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt nog geen aanvraag van Mustafa te hebben ontvangen voor overplaatsing naar een ander asielzoekerscentrum, maar daar best naar te willen kijken als dat verzoek er komt. Het COA zegt verder wel degelijk aandacht te hebben voor zijn situatie en voortdurend met hem in gesprek te zijn.