Drentse bedrijven maken naar verhouding weinig gebruik van coronasteun

Ongeveer 45 procent van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van de steunregelingen, zoals de NOW-regelingen (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Het gaat hierbij om bedrijven waarbij minstens twee personen werkzaam zijn.

Ongeveer 39 procent van de bedrijven doet in Drenthe beroep op minstens één steunmaatregel. Alleen in Friesland is het percentage (38) lager. Limburg spant de kroon met 50 procent van de bedrijven.

Drenthe

Als we kijken naar de drie regio's in Drenthe, dan is er weinig verschil. In Zuidoost Drenthe wordt met 39,8 procent het meest gebruik gemaakt van de steun, in Zuidwest Drenthe met 38 procent het minst. Noord-Drenthe zit met 39,5 procent ertussenin.

Horeca is een bedrijfstak die in Nederland veel steun overheidssteun ontving. Volgens het CBS wordt Drenthe als regio met relatief veel horeca, door bedrijven relatief weinig gebruikgemaakt van de steun.

Kijk hieronder voor de gegevens per regio

Kijk hieronder hoeveel bedrijven in jouw gemeente een tegemoetkoming ontvingen

Ontslagen, ondanks steun

Bij Nederlandse bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen. Het CBS heeft uitgezocht dat door de overheid gesteunde bedrijven toch massaal personeel op straat zetten, ondanks dat de voorwaarde voor het verkrijgen van de steun was dat er geen werknemers werden ontslagen.

Dat kan volgens het CBS komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden 'oproepbanen' niet geregistreerd als baan.