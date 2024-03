Verkeersregelaars weer naar huis, populair fietspad Dwingelderveld open

Het fietspad Benderse over het Dwingelderveld is vanaf vandaag weer open voor fietsers en wandelaars. De afgelopen drie weken moesten bezoekers omfietsen en -lopen. Maar niet iedereen wilde dat, dus zette Natuurmonumenten verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden.

Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat het pad moest worden opgeknapt. Op het Dwingelderveld staat Natuurmonumenten namelijk voor een uitdaging: waar het natste heidegebied van West-Europa voor veel bijzondere soorten zorgt, blijft door de natte ondergrond infrastructuur moeilijk intact.

'Slushpuppypad' was onveilig

Op het fietspad bleef water liggen en door de steentjes van de bovenlaag ontstond een vieze pap waar mensen doorheen moesten. "Dat zorgde in de winter voor veel gemopper en het was ook niet veilig. Daarom wilden we af van die 'slushpuppy'," vertelt Sanne van Gemerden van Natuurmonumenten.