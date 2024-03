'Nu tienduizend voor nieuwe melders, straks aanvulling voor eerdere melders'

10.000 euro voor iedere nieuwe schademelder in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze. Geen kattenpis, al betekent het dat veel inwoners in Noord-Drenthe die allang een aanvraag hebben gedaan, buiten de boot vallen. Maar dat duurt niet lang meer.

Vanaf komende zomer kunnen ook mensen die minder dan 10.000 euro kregen vergoed voor aardbevingsschade, een aanvullende vaste vergoeding krijgen. Zoals het nu lijkt, gaat die regeling komende zomer in. "Daarmee zou de kous voor mij af zijn", zegt Ina Oortwijn, bewoner van Annerveenschekanaal en raadslid in de gemeente Aa en Hunze. "Dan kunnen we de scheuren, die we nog steeds hebben, laten herstellen."

Datzelfde geldt voor José Prins, eveneens uit Annerveenschekanaal. Tot nu toe kreeg ze iets meer dan 600 euro voor één schade. Ze komt niet in aanmerking voor de regeling die vandaag van start is gegaan, maar kan na de zomer waarschijnlijk wel geld tegemoet zien. Tel daarbij de eerlijk toegekende waardedalingsregeling toe die in Annerveenschekanaal geldt, en Prins is tevreden. "We zijn er sinds 2016 al mee bezig", zegt ze lachend. "Maar dan zou het voor ons in ieder geval klaar zijn."