Wat te doen met jaarlijks honderd miljoen? Henk Nijboer kan aan de slag

Investeren in dorpshuizen, lokale voorzieningen en cultuur: het is zomaar een greep uit wat kwartiermaker Henk Nijboer ophaalde tijdens een bijeenkomst in het Groningse Tolbert. Nijboer was daar om te horen hoe mensen uit het gaswinningsgebied willen dat geld voor de regio in de komende dertig jaar besteed moet worden.

Voor de komende drie decennia ligt er namelijk jaarlijks honderd miljoen euro klaar, in het kader van het 'Nij Begun' dat het Rijk in Groningen en Noord-Drenthe wil maken. Dan gaat het alleen al om de zogeheten 'sociale agenda' waar oud-Tweede Kamerlid Nijboer voor verantwoordelijk is. Daarnaast zal binnenkort een start worden gemaakt met het opstellen van een economische agenda, al moet daar eerst nog een kwartiermaker voor gevonden worden. Volgens Nijboer zal zijn collega op 'zeer korte termijn' aan de slag kunnen.

Wanneer naar Drenthe?

In De Postwagen in Tolbert kwamen gisteravond zo'n tweehonderd belangstellenden samen. Iets minder dan een kwart van hen kwam uit Noord-Drenthe. Zo ook Tineke Nieboer, gemeenteraadslid in Noordenveld en voorzitter van de klankbordgroep rondom de gasopslag in Langelo. Zij vroeg Nijboer waarom er vier startbijeenkomsten worden georganiseerd over de sociale agenda, waarvan geen enkele in Drenthe.

"Dat doen we puur om praktische redenen", antwoordde Nijboer. "We wilden vier bijeenkomsten organiseren, verspreid door het aardbevingsgebied. Er is gekozen voor twee in het hart van het gebied, en twee aan de zijkanten van het gebied. Waaronder deze in Tolbert." Daarnaast beloofde de kwartiermaker zeker Noord-Drenthe niet te vergeten. "We zullen er de komende tijd geregeld komen."

Strijkstok

Met 'we' doelt Nijboer op zichzelf en zijn tienkoppige team. Een team zonder eigen website of logo, want: "We willen niet dat geld dat bedoeld is voor inwoners, aan de strijkstok blijft hangen", aldus de kwartiermaker.

Die vrees leeft namelijk onder inwoners, mede ingegeven door het vele geld dat bij de afhandeling van schades in Groningen en Noord-Drenthe aan de strijkstok bleef hangen. Voor iedere euro die naar gedupeerden ging, ging er nog eens 74 cent naar onderzoeksbureaus en andere 'uitvoeringskosten'.

Dat laatste wil Nijboer 'absoluut niet'. "Vandaar dat we besparen op zulke kosten, waar het kan", zegt hij. "We huren ook geen kantoor maar kunnen gebruikmaken van een ruimte van de gemeente Groningen. Het zijn kleine dingen, maar die vind ik heel belangrijk."