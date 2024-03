Anita neemt afscheid van de Noordenveldse raad: 'Eén van de liefste mensen die ik ken'

De inmiddels 68-jarige Van der Noord uit Roderesch zette zich als raadslid van PvdA/GroenLinks de afgelopen jaren onder andere in voor vrouwen in de politiek en de stem van de jeugd.

Daarnaast is ze druk bezig met de zogeheten Substainable Development Goals (SDG'S) die als leidraad worden gebruikt bij duurzame ontwikkelingen in de wereld. Zo overhandigde ze onlangs nog een SDG-predicaat aan de gemeente Noordenveld voor hun 'buitengewone inzet op het gebied van duurzaamheid'.

Ook lukte het Van der Noord om prinses Laurentien in zowel 2020 als 2021 naar Roden te laten komen. Daar ging de prinses in gesprek met jongeren over thema's als biodiversiteit en duurzaamheid.