Warmtepompen volgende stap naar gasloos sportcomplex Coevorden

Eerder dit jaar werd gestart met het project Gasloos de Swaneburg. Het doel is om voor 2021 CO2-vrij te zijn. Het complex wordt straks verwarmd door middel van aardwarmte. Als de gaskraan dicht gaat, leidt dat wel automatisch tot een hoger elektriciteitsverbruik, omdat de warmtepompen draaien op stroom.

786 zonnepanelen

"Maar de stichting de Swaneburg heeft in de afgelopen jaren al 786 zonnepanelen geplaatst die nu ongeveer 70 procent van de elektriciteit opwekken die we verbruiken", zegt projectleider Anton Beekman. "Die elektriciteit wordt niet altijd opgewekt wanneer we die ook nodig hebben. We kopen dus ook nog steeds elektriciteit in. Dit is echter allemaal groene stroom."

Op het dak van de Swaneburg zijn drie warmtepompen geplaatst (Rechten: de Swaneburg)

Met behulp van de warmtepompen en de zonnepanelen wordt het zwem- en sportcomplex straks verwarmd. Het teveel aan warmte dat in de zomer ontstaat, wordt opgeslagen en in de winter weer gebruikt om het zwemwater te verwarmen.

Het Coevorder zwembad onderging in 2013 een grootscheepse renovatie, nadat bleek dat er veel mis was met het in 1998 geopende bad. Maandenlang was het zwembad dicht, nadat voor bijna twee miljoen euro aan achterstallig onderhoud was ontdekt. Na protest vanuit de Coevorder bevolking redde de gemeente het zwembad.

Project kost half miljoen

De gemeenteraad ging een jaar geleden akkoord met het plan om de Swaneburg van het gas te halen. Het project kost een half miljoen, waarvan de gemeente 150.000 betaalt en de provincie 140.000. De rest van het geld leent de Stichting de Swaneburg van de gemeente en moet ze later terugbetalen.

Beekman: "Met dit project lopen we voor op de klimaatdoelen die de gemeente Coevorden zich heeft gesteld. Ook ten opzichte van de landelijke doelen op dit gebied liggen we ver voor." Coevorden wil in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn.