Vastgoedbaas moet illegale woningen Het Sticht in Assen ombouwen

De gemeente Assen wil dat de eigenaar van zes illegale woningen aan Het Sticht in Baggelhuizen deze ombouwt naar woon-werkruimte. Eigenaar Spijker Vastgoed uit Paterswolde is het daar niet mee eens en maakt bezwaar tegen de eis van de gemeente.

In het pand waarin alle zes appartementen zich bevinden mag volgens de vergunning van de gemeente één woonruimte en één bedrijfsruimte gebouwd worden. Spijker Vastgoed moet de zes woningen binnen 26 weken verwijderen en de ruimte aanpassen. Doet het bedrijf dat niet, dan moet het een dwangsom betalen van 6.000 euro per maand, die kan oplopen tot 72.000 euro.

Huurbescherming

De vastgoedeigenaar is het niet eens met de dwangsom die de gemeente hem oplegt. Het is volgens hem niet mogelijk om het pand binnen 26 weken aan te passen. Daarvoor moeten de huurders van de woningen het pand eerst verlaten en dat kan volgens Spijker Vastgoed niet zomaar vanwege de huurbescherming. Een verhuurder kan de huur niet zomaar opzeggen en volgens de vastgoedeigenaar kan hij zijn huurders dus niet ineens op straat zetten. Hij snapt ook niet dat de gemeente appartementen weg laat halen, terwijl er sprake is van woningnood in de provinciehoofdstad.

Spijker Vastgoed kocht het pand aan Het Sticht in 2017 van een andere vastgoedhandelaar. Die voormalige eigenaar had in 2015 de vergunning gekregen waar nu problemen rondom zijn ontstaan. Spijker laat aan de gemeente weten niet op de hoogte te zijn van het feit dat er enkel een woon- en een bedrijfsruimte in het pand mogen zitten.

'Niet meer rendabel'

Volgens het door Spijker opgevraagde advies van een bedrijfsmakelaar zit er bovendien weinig toekomst in het pand voor de vestiging van een bedrijf. Spijker Vastgoed is bang dat het pand na de ombouw niet meer rendabel is. Soortgelijke panden aan Het Sticht zijn desalniettemin bijna allemaal bezet door verschillende bedrijven, waaronder twee kappers, twee restaurants en een IT-bedrijf.

De gemeente Assen zegt te hebben gekeken naar het legaliseren van de woningen, maar dat is volgens de gemeente niet mogelijk. Het pand valt binnen het bestemmingsplan 'Assen Zuid'. Binnen dat plan mogen woningen alleen op verdiepingen gebouwd worden, terwijl de zes woningen aan Het Sticht allemaal op de begane grond staan. De bezwarencommissie buigt zich op 6 oktober over de zaak.