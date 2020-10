De waarde van twee uur in de natuur

IVN Natuureducatie start vandaag de #2uurnatuur challenge. Met uitdagende en inspirerende opdrachten hoopt IVN zoveel mogelijk mensen naar buiten te krijgen, de natuur in. Want uit onderzoek blijkt dat we daar gelukkiger en gezonder van worden.

Wie zich aanmeld voor de #2uurnatuur challenge krijgt gratis uitdagingen in de mailbox. Om in je eentje te doen of met een groepje. Er zijn speciale tips voor tijdens werktijd. Die '@work challenges' zijn een extra stimulans om op een werkdag nog even wat groen mee te pakken.

Van levensbelang

Dat een uitstapje in de natuur gezond is, dat is al langer bekend. Maar wat voor rol heeft de natuur als het gaat om gezondheid? Wetenschapsjournalist Max Mieras heeft op verzoek van IVN de uitkomsten van diverse onderzoeken op een rijtje gezet. In de whitepaper 'Wat natuur voor je doet' (gratis te downloaden) staan de conclusies, met als gemene deler: 'Natuurgebieden en stadsgroen maken ons leven gezonder. Groen is letterlijk van levensbelang voor mensen. Overzichtsstudies geven een eenduidig beeld: in een groene omgeving zijn mensen niet alleen gelukkiger maar ook gezonder.'

In het whitepaper schrijft Mieras: 'En een meevaller: je hoeft maar twee uur per week in de natuur te zijn om het grootste deel van het gezondheidseffect mee te pikken.' Het positieve effect op de gezondheid bestaat onder meer uit: minder stress, verbeterde zelfreflectie, een goede weerstand; vitaler in het leven staan.

Vanuit ROEG! doen we ook mee met de challenge, volg het op Instagram. Eke maandag lees je op www.roeg.tv tips om minstens die twee uur te halen.