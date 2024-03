Hoogeveen wil starterslening voor kopen huis verhogen

Dat blijkt na een evaluatie met makelaars en financieel adviseurs schrijft de gemeente in een brief. Mensen die een aanvraag deden konden voorheen een maximaal bedrag lenen van 15.000 euro, maar Hoogeveen wil dat nu verhogen naar 30.000 euro.

In Meppel hanteren ze dat bedrag al. Kijken we verder in Zuidwest-Drenthe dan bieden de gemeente Midden-Drenthe en Westerveld starters maximaal 25.000 euro. In De Wolden willen ze dit jaar met een starterslening beginnen.