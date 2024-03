Zanger Leon Moorman steekt de draak met randstad: 'Het slaat aan'

Rechten

Over dikke claims uit Amerika maakt hij zich geen zorgen: "Ik heb de deuntjes gekocht via een website. Dat is dan niet het origineel, want het is ingespeeld door andere mensen. Als ik het af heb, geef ik aan dat het een cover is en daardoor kom ik niet aan de rechten van Beyoncé."

Het is ook niet de eerste cover van Moormans hand. "Op dezelfde manier heb ik in december een Drentse versie van Engelbewaarder gemaakt. Ik meld dat gewoon aan en dan komt het geld terecht bij de persoon die daar recht op heeft. In dit geval Beyoncé en de nabestaanden van Pierre Kartner."

'Hoort bij het knooi'n'

Moorman verwacht de volledige versie een dezer dagen af te hebben. Zelfs de titel is nog niet in beton gegoten. "Ik dacht zelf vandaag nog aan Hier In 'T Oosten en dan tussen haakjes This Ain't De Randstad, maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Dat hoort een beetje bij het knooi'n hè."