Voedselbank Hoogeveen heeft met spoed 25.000 euro nodig

De voedselbank zit al jaren in een pand aan de Franklinstraat op industrieterrein De Wieken in Hoogeveen. 188 Gezinnen, zo'n 450 mensen waarvan bijna 200 kinderen, kloppen er wekelijks aan voor voedselsteun. Dat aantal stijgt in de huidige coronatijd snel.

Gemeente houdt boot af

Op 1 december wil de voedselbank vanuit een pand aan de Kanaalweg haar activiteiten voortzetten. Om financiële steun te krijgen voor de verhuizing klopte Henk Brouwer al aan bij de gemeente Hoogeveen. Maar die houdt de boot voorlopig af. Hoogeveen kampt zelf met miljoenentekorten.

Brouwer: "Voor ons en voor alle Hoogeveners is het koffiedik kijken wat er gebeurd als het nieuwe zakencollege komt. Ik heb van een ambtenaar gehoord dat het normaal niet zo'n probleem zou zijn. Maar Hoogeveen zit in zwaar weer."

Koelapparaten

De verhuizing betekent dat de huur van de voedselbank met 3.000 euro stijgt naar 12.000 euro per jaar. Ook is er geld nodig voor de inrichting. Die moet voldoen aan de eisen van de voedsel- en warenautoriteit. Zo moet er een nieuwe vloer in het pand komen en er zijn nieuwe koelapparaten nodig.

Sponsors gezocht

De tijd dringt. En dus doet Henk Brouwer een oproep: "We zoeken eigenlijk sponsoren. Die hebben we nu ook wel, maar voor dat extra dat we nu nodig hebben zoeken we meer sponsoren. Dus ik hoop dat er fondsen zijn, ondernemers of particulieren zijn die zeggen we steunen de voedselbank."

Sponsorbijdrages zijn fiscaal aftrekbaar zodat een bijdrage van duizend euro, maar 500 euro kost, legt Brouwer uit. "In het begin van de coronatijd hebben we veel giften gekregen, maar ook dat droogt nu op. Net zoals het aanbod van voedsel daalt. De schappen raken leeg." Hij is bang dat de continuïteit van de voedselhulp in Hoogeveen in gevaar komt.