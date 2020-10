Ziekenhuislocatie Scheper krijgt hulp, basisspoedpost Hoogeveen in weekend dicht

Het extra personeel wordt vrijgespeeld door de basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal in het weekend te sluiten. Dat gebeurde ook al tijdens de eerste coronagolf. Het vrijgespeelde personeel gaat niet alleen in Emmen helpen, maar ook in andere vestigingen van Treant.

Om de reguliere zorg niet af te hoeven schalen, heeft Treant een beroep gedaan op het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS). Coronapatiënten kunnen dan worden verplaatst naar ziekenhuizen in de regio die weinig tot geen coronapatiënten hebben.

'Virus grijpt om zich heen in regio Emmen'

"De laatste paar dagen zien we een sterke toename van het aantal coronapatiënten in zowel het ziekenhuis als het verpleeghuis', zegt Refik Kaplan, lid van de raad van bestuur van Treant. "Vooral in de regio Emmen grijpt het virus snel om zich heen."

"In ziekenhuislocatie Scheper wordt momenteel op drie afdelingen coronazorg verleend. Ook in woonzorgcentrum De Horst, waar een speciale coronaherstelafdeling is ingericht voor de VVT-sector, neemt het aantal opnames hand over hand toe."

Volgens Kaplan raakt ook een toenemend aantal medewerkers besmet.

