Ziekenhuislocatie Scheper krijgt hulp vanwege coronadrukte

Het extra personeel wordt vrijgespeeld door de basisspoedpost van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal in het weekend te sluiten. Doordeweeks gaat deze post een uur eerder dicht. Het vrijgespeelde personeel gaat niet alleen in Emmen helpen, maar ook in andere vestigingen van Treant.

Treant hoopt 'zolang mogelijk te voorkomen' dat reguliere zorg moet worden afgeschaald. De maatregelen in Stadskanaal betekenen dat de ambulances in de regio een keuze minder hebben in het weekend. Zij rijden dan met patiënten door naar andere ziekenhuizen in de regio.

'Eigenlijk één groot ziekenhuis'

Nu al schiet ic-personeel of spoedeisende hulp-personeel te hulp in Emmen, maar ook in andere vestigingen van Treant. "We zijn eigenlijk één groot ziekenhuis met een centrale planning", zegt een woordvoerder van Treant tegen RTV Noord.

Treant opende dinsdag een aparte verpleegafdeling voor coronapatiënten in Emmen. Tijdens de eerste coronagolf had ziekenhuislocatie Scheper eveneens een speciale afdeling voor coronapatiënten.

Lees ook: