Gemeente zet kruis door grote kerkdienst in Hoogeveense sporthal

Sporthal Activum in Hoogeveen zou dit najaar het decor vormen voor een reeks van zeven kerkdiensten. Afgelopen zondag was de eerste, maar door de aangescherpte coronamaatregelen komt er voorlopig geen nieuwe dienst.

De gemeente Hoogeveen zet in ieder geval voor drie weken een groot rood kruis door de grote kerkdiensten. "In het kader van de nieuwe coronamaatregelen die deze week naar buiten zijn gekomen, is vanochtend besloten dat deze grote kerkdienst zondag niet door kan gaan. Gezien het toenemende aantal coronabesmettingen is het niet verstandig om zoveel mensen bij elkaar in één ruimte te zetten, ondanks alle maatregelen die genomen zijn", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De kerkdiensten kunnen later dit jaar mogelijk alsnog doorgang vinden. "We hebben met de organisatie afgesproken dat dit besluit geldt voor de periode waarin Mark Rutte de maatregelen heeft afgekondigd, dus tot 20 oktober", legt de gemeentewoordvoerder uit. "Daarna kijken we verder of het alsnog mogelijk is om weer deze kerkdiensten te houden in het Activum."

'Teleurstelling'

Unity0528, onderdeel van stichting 24/7Hoogeveen, organiseerde de kerkdiensten in het Activum. De sporthal kwam in beeld omdat de ruimte hoog genoeg is en de ventilatie optimaal. De voorlopige annulering van de diensten is de organisatie rauw op het dak gevallen. "Dit is zeker een teleurstelling. Bijeenkomsten voor religieuze doeleinden waren, met inachtneming van de RIVM-eisen, gewoon toegestaan", reageert een woordvoerder van Unity0528.

De organisatie legt zich neer bij het besluit van de gemeente. "Er zit niets anders op. We waren blij met de mogelijkheid om deze ruimte te mogen gebruiken en hopelijk kunnen we spoedig weer diensten organiseren." Een alternatief in de buitenlucht zit er volgens de woordvoerder van Unity0528 vooralsnog niet in. "Dat is op korte termijn niet mogelijk. Gelukkig kunnen we nog genieten van de opname van de dienst van afgelopen zondag."