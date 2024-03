Er zijn voldoende parkeerplaatsen in Meppel, concluderen onderzoekers

In sommige straten rondom het centrum in Meppel is er soms geen plek voor de bewoners om hun auto te parkeren. Maar over het algemeen zijn er 'voldoende parkeerplaatsen' in Meppel, blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Vooral rondom de Indische Buurt, een buurt tegen het centrum aan, is het erg druk met geparkeerde auto's. Al met al is op een normale doordeweekse dag iets meer dan de helft van de parkeerplaatsen bezet. Er wordt vooral langs de straat geparkeerd. In de acht parkeerterreinen en -garages vlak bij de stad is gemiddeld op het drukste moment 40 procent van de plekken bezet.

Volgens het onderzoek komt dit vooral omdat de garages niet goed aangegeven staan, minder gebruiksvriendelijkheid zijn en er een beperkt verschil is in tarief. De nieuwste parkeergarage in de stad, aan de Kromme Elleboog, wordt daarnaast als niet prettig ervaren. Zo wordt de ingang als krap omschreven en de banen naar andere verdiepingen als steil.

Parkeertarieven

Mede daarom adviseren de onderzoekers aan de gemeente om het parkeren op de parkeerterreinen en in de parkeergarages te stimuleren. Het parkeren langs de straten is vooral bedoeld om korte tijd stil te staan, bijvoorbeeld voor een boodschap. Prikkels aan automobilisten kunnen gegeven worden door een groter verschil in tarieven te vragen: dus goedkoper in een garage staan en duurder langs de straat. Parkeren op een parkeerterrein kost zo'n 1,65 euro per uur in Meppel. Langs de straat is dat 1,95 euro.

"De parkeertarieven zijn in vergelijking tot de omgeving passend bij een stad met de omvang en regiofunctie die Meppel heeft", concluderen de onderzoekers. Parkeren in Meppel is goedkoper dan in Assen of Zwolle en vergelijkbaar met Hoogeveen. In de omliggende gemeenten Staphorst en Steenwijk is het gratis parkeren.