'Lintjesregen' in Emmen en Assen

Rumena Froma-Pajovic (67) en Anab Mohamed Jama (63) werden vanmiddag door burgemeester Eic van Oosterhout van Emmen onderscheiden. Dat gebeurde tijdens het 25-jarig jubileum van de multiculturele vrouwengroep 'Parel' in het Wapen van Emmen.

Integratie van vrouwen

Beiden kregen de onderscheiding omdat ze zich inzetten voor de integratie van vrouwen in Nederland. Froma-Pajovic is bestuurslid en voorzitter van Parel, waar ze al jaren onder meer aanspreekpunt is en maatschappelijke en culturele onderwerpen op de agenda zet. Ook is ze oprichtster van de Joegoslavische vrouwengroep, die vrouwen helpt om hun sociale netwerk te vergroten en het integratieproces in de Nederlandse samenleving te verbeteren.

Anab Mohamed Jama - ook vrijwilliger bij Parel - is aanspreekpunt voor de Somalische gemeenschap. Ze helpt onder meer mee met het organiseren van culturele activiteiten en geeft informatie over Islamitische feestdagen. Ook leverde ze een bijdrage aan het Full Colour Festival, de multiculturele kookgroep in Angelso en aan de internationale vredesmaaltijd van de lokale kerken en de Syrische vrouwengroep. Verder maakt ze mensen uit andere culturen wegwijs in het openbaar vervoer.

Lintjes bij Vanboeijen

In Assen kregen Betsie Pol en Johan Ubels een koninklijke onderscheiding van burgemeester Marco Out bij een bijeenkomst in gebouw De Duif op het Vanboeijen-terrein. Het woonzorgcentrum voor verstandelijk gehandicapten bestaat 65 jaar.

Pol is 25 jaar lid van de Centrale Bewonersraad van Vanboeijen. Ze komt in die rol op voor de belangen van de medebewoners en haarzelf. Ze wordt geroemd om haar enthousiasme en unieke manier van denken. Ook zet ze haar kennis in om medewerkers, studenten en de samenleving inzicht te geven in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doet ze in zogeheten ervaringslessen.

Ubels was tot aan zijn pensioen in 1996 werkzaam bij Vanboeijen, daarna bleef hij er actief als vrijwilliger. Hij zet zich in voor het koor De Cantorij. Als koormanager regelt hij allerlei zaken zoals het repetitierooster. Ook was Ubels betrokken bij het opzetten van het archief over het woonzorgcentrum. Hij is er nog altijd iedere dinsdag te vinden, wie iets wil weten over het verleden van Vanboeijen kan bij hem terecht.