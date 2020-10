Na het weekend ook middelbare scholieren aan de mondkapjes

Zagen het aankomen

Een aantal middelbare scholen in Drenthe was vanochtend nog druk met overleggen hoe het advies gecommuniceerd moet worden met leerlingen en ouders. Directeur Peter de Visser van Stad & Esch zag het echter al even aankomen. "Het was wel de verwachting, de laatste dagen was het veel in het nieuws."

"Het is een dringend advies van de overheid om dat te doen bij leswisselingen, in de pauzes en bij beroepsgerichte praktijkvakken waarbij de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd is" verklaart De Visser. "Het is ook druk bij leswisselingen dus wij begrijpen het wel."

'Liever een mondkapje dan les op afstand'

Het is een advies en dus geen verplichting. Naast een brief aan de ouders en de scholieren maandagochtend nog eens aanspreken kunnen de scholen niet veel doen. Toch verwachten de meeste leerlingen bij Stad & Esch dat ze maandag gewoon een mondkapje op gaan doen.

"Ik denk ook dat als we het niet doen we weer op afstand les moeten volgen met Zoom. Voor heel veel leerlingen is dat lastig en levert dat stress op. Dus dan liever met mondkapjes zitten dan met zoomgesprekken."