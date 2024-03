Vrouw stichtte brand op gesloten afdeling GGZ-kliniek, krijgt jaar cel

Een 66-jarige vrouw is voor het in brand steken van een matras in haar kamer in een GGZ-kliniek in Assen veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan zijn drie maanden voorwaardelijk.

De vrouw had kort voor het incident op 19 december 2022 een discussie met een medewerkster over roken. De vrouw wilde graag roken, maar dat kon niet op de gesloten afdeling waar zij zat. De vrouw zei eerder tegen de rechter dat zij met een sigaret in slaap was gevallen, maar de rechter gelooft dat niet.

Aansteker mee naar binnen

Zo waren er twee brandplekken op het matras te zien. De vrouw had een aansteker mee naar binnen gesmokkeld, waarmee ze brand stichtte. De sprenkel- en brandmeldinstallatie gingen direct af en het matras bestond uit brandvertragend materiaal. Hierdoor is volgens de rechter geen gevaar ontstaan voor de overige bewoners en kon de brand snel worden geblust.