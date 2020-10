Elmar Reinders: 'Ik trainde al maanden op de tijdritfiets voor het NK'

Het NK tijdrijden in Emmen was een serieus doel voor Elmar Reinders (Rechten: Riwal Securitas Cycling Team)

Elmar Reinders uit Assen had het NK tijdrijden met rood omcirkeld in zijn agenda. Vanaf februari trainde hij twee keer per week op zijn tijdritfiets. Maar het mocht niet zo zijn. Dinsdag ging er definitief een streep door het evenement in het centrum van Emmen.

"Ja, wat kan ik ervan zeggen. Ik vind het heel jammer, maar de situatie is zoals hij is op dit moment. Het is wel gek dat er in Nederland nu veel afgelast wordt maar dat er in België wel gekoerst wordt. Ook de Tour de France ging gewoon door. Maar dat heeft natuurlijk met de grote financiële belangen te maken", zegt Reinders.

Podium

In de Franse rittenkoers Tour Poitou-Charentes, eind augustus, liet hij zien dat hij goed uit de voeten kan op de tijdritfiets. In het internationale veld werd hij achtste op 38 seconde van de winnaar. "Bij het NK tijdrijden in Emmen zouden dit jaar ook veel namen ontbreken in verband met de drukke wielerkalender. Bij afwezigheid van Tom Dumoulin en de regerend Nederlands kampioen tijdrijden Jos van Emden zat er misschien wel een podiumplaats in voor mij", treurt de renner van het Riwal Securitas Cycling Team.

Volop trainen

Na het NK in Wijster heeft de Assenaar niet meer veel gekoerst. Wel werd hij knap zevende in het eindklassement van de Franse rittenkoers. Ondanks dat zijn programma flink is uitgedund blijft hij wel volop trainen.

"Je weet niet precies wat er nu nog wel of niet gaat komen. Dus je moet er altijd klaar voor zijn. En daarbij komt dat ik prof ben en er voor betaald wordt. Dus dan moet je gewoon je werk doen. Maar ik kan het ook nog wel goed opbrengen hoor", besluit Reinders.

Programma

Als alles volgens plan verloopt start Reinders volgende week zondag in Parijs Tours, daarna volgt op 14 oktober nog de Scheldeprijs en op 21 oktober de Driedaagse Brugge-De Panne.