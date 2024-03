Nieuw bier van Maallust eert de Nieuwe Rentmeester

De Nieuwe Rentmeester is al sinds 2021 bezig met het behoud van tachtig monumentale panden in Veenhuizen. Daaronder vallen het Gevangenismuseum, de Koepelkerk en het pand van Maallust. En die laatste eert de organisatie met een eigen biertje: De Rentmeester.

Helemaal nieuw is het bier niet, deze werd namelijk al in 2021 ontwikkeld voor het tienjarig bestaan van de brouwerij. Eentje met tien verschillende soorten mout en hop en met 10 procent alcohol. Sindsdien is het een aantal keer gebrouwen en dat viel goed in de smaak.

Dankbaar voor werk van de stichting

Daarom heeft het een vaste plaats gekregen in "onze familie van bieren", zo legt Henk Timmerman van de brouwerij uit. In 2021 kwam het pand in beheer van de Nieuwe Rentmeester. "En wat is er nou mooier dan die naam te kiezen voor het bier dat de vertegenwoordiger is van ons tienjarig jubileum."