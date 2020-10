Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Een wedstrijdje voetbal kijken langs de lijn zit er niet in dit weekend. Door de verscherpte coronamaatregelen blijven ook kantines dicht en sluit de horeca vroeger. Maar wat is er dan nog wel te doen op veilige afstand van elkaar?

Tegen eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid is donderdag begonnen. In deze week staan ontmoeting en verbinding centraal, een klein gebaar kan al een wereld van verschil maken voor iemand die eenzaam is: een kaartje sturen, een wandeling maken of een telefoongesprek. Voor nog veel meer tips kun je naar de website gaan. In Meppel is er Meppelvoorelkaar, waar je je kunt aanmelden voor een dagelijkse e-mail vol inspiratie. De Week tegen Eenzaamheid duurt tot en met komende donderdag.

Wandelen in de natuur

De natuur in gaan is natuurlijk altijd een optie. Volgens Staatsbosbeheer is het voor veel mensen een drempel om alleen op pad te gaan. En dus kun je zaterdag vanaf 13.30 met anderen een wandeling maken door het Drents-Friese Wold, onder leiding van een gids. Zo kun je nieuwe mensen ontmoeten die ook nog eens van wandelen in de natuur houden. De tocht voor volwassenen begint bij het Buitencentrum Drents-Friese Wold bij Appelscha, kosten zijn 9,50 euro.

Winterlezingen De Proefkolonie

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord houdt dit najaar een serie winterlezingen, in klein gezelschap in het auditorium. De lezingen worden gegeven door bekende schrijvers zoals Suzanna Jansen van 'Het Pauperparadijs'. Dit weekend is de aftrap, aan auteur en historica Annelie van Dijk de eer om de reeks te openen. Zij schreef na stamboomonderzoek de historische roman 'Als je wilt dat de wereld je toelacht, dan moet je werken'.

Nieuwe exposities

'Aline Thomassen. The wound is the place where the light enters you', luidt de naam van de nieuwe tentoonstelling in museum De Buitenplaats in Eelde. De opening van de expositie is zaterdag vanaf 16.00 live te volgen via de website van het museum en social media. Aline Thomassen woont en werkt afwisselend in Nederland en Marokko, ze staat bekend om metersgrote getekende en geschilderde aquarellen van naakte vrouwen. De expositie wordt geopend door schrijver Abdelkader Benali en is vanaf zondag te bezoeken.

Ook het Drents Museum pakt dit weekend uit met een nieuwe tentoonstelling. De realistische stillevens van Henk Helmantel zijn vanaf zondag te bewonderen in Assen. De werken hangen er nog tot begin maart.

Wol

Wol, lifestyle en streekproducten staan centraal tijdens de Wollig Landleven fair bij de Toegangspoort Holtingerveld in Havelte. De markt duurt van 11.00 uur tot 16.30.

Mondkapje maken

Op steeds meer plekken geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen, zoals bijvoorbeeld bij theater De Tamboer in Hoogeveen. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen stelde ze zelfs verplicht. Het zelf maken van een mondkapje blijkt verrassend simpel. In deze Facebook-video laat RTV Drenthe-verslaggever Colin zien hoe makkelijk het gaat. Inspiratie kun je opdoen in Emmen, daar is een tentoonstelling van bijzondere mondkapjes.