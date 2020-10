Tessa Geerling: 'Mist in m'n hoofd is verdwenen, maar ben nog lang niet de oude'

Ruim drie jaar geleden kwam Geerling tijdens een wedstrijd hard ten val op haar achterhoofd. Haar sociale en maatschappelijke leven kwamen volledig stil te liggen omdat ze altijd met hoofdpijn kampte, misselijk was en geen energie had.

"Ik had altijd een hele erge mist in m'n hoofd en altijd het idee dat ik m'n ogen dicht moest doen. Omdat ik heel veel spanning op m'n voorhoofd had, voelde dat het fijnst. Maar dat is nu grotendeels weggetrokken", glimlacht Geerling.

Scan-apparaat

In januari ging ze naar een speciale Cognitive fx kliniek in Amerika, Geerling moest daar anderhalf uur lang oefeningen doen onder een scanapparaat. Daarbij werd onderzocht welke hersengebieden problemen gaven. Door op maat gemaakte oefeningen probeert ze nu die probleemgebieden in haar hersenen weer te activeren.

"Het idee is dat je heel veel tegelijkertijd doet met extra prikkels zoals bijvoorbeeld muziek op de achtergrond. Je hersenen moeten dan bedenken: dit is achtergrondgeluid, dat is niet relevant voor de taak die ik aan het doen ben. En zo worden de hersenen weer geherstructureerd", legt Geerling uit.

Zware periode

De oefeningen doet ze nog dagelijks. Vaak met de hulp van haar ouders. Voor hen waren de afgelopen drie jaar ook niet makkelijk. "Je bent vanuit de sport gewend om te vechten om verder te komen. Maar je zag gewoon dat het niet werkte. En dan wordt het wel heel triest. Dat was een zware periode", zegt vader Jan Geerling.

Ook heeft Tessa extra training voor haar ogen. Na de val kan ze slecht diepte zien en ook heeft ze een minder wijde blik dan andere mensen. Ze boekt nog steeds vooruitgang hoewel ze ook regelmatig slechte dagen heeft. Het is nog steeds een zoektocht om haar eigen grenzen te verkennen. Dit schooljaar probeert ze haar HBO-studie International Business en Languages af te ronden.

Crowdfunding

Al met al is Geerling blij dat ze naar Amerika is gegaan. "Door de crowdfunding moest ik m'n verhaal vertellen. Normaal ben ik daar helemaal niet van en ben ik misschien best een trots persoon waar het altijd goed mee gaat. Maar uiteindelijk heeft het me heel veel gebracht. En ik heb ook heel veel fijne en lieve berichten ontvangen. Ik kan iedereen niet genoeg bedanken voor het helpen, delen en doneren. Dat was echt geweldig", besluit Geerling.