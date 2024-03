Automobilist verliest macht over stuur en vermorzelt bushokje in Barger-Compascuum

Een vrouw is met de schrik vrijgekomen toen ze in de nacht van maandag op dinsdag de macht over het stuur verloor op de Postweg in Barger-Compascuum. Rond 00.30 uur raakte ze met haar auto van de weg, ramde ze een bushokje en kwam iets verderop tot stilstand.

Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.

Mist

Van het bushokje was na de botsing weinig meer over en ook de auto liep de nodige blikschade op. De aanrijding zorgde ervoor dat de weg bezaaid lag met glasscherven en restanten van het bushokje. Daardoor was de weg enige tijd afgesloten.