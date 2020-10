Annelies Smeets staat haar mannetje tussen de handbalheren van E&O

"Ik heb heerlijk materiaal om mee te werken. De jongens zijn heel erg goed opgeleid. De basis is heel erg sterk. Dat zie je terug in het spelletje en ze pakken dingen heel snel op en zijn heel gretig omdat ze ook nog wel heel erg jong zijn", zegt Smeets tevreden.

Tijsterman gaf het voorbeeld

Monique Tijsterman ging Smeets voor. In 2014 was zij de allereerste vrouw in Nederland die een mannenteam in de eredivisie ging trainen. In twee seizoen veroverden de Limburg Lions onder haar leiding twee keer de landstitel en twee keer de beker. Ook wonnen ze de BeNe-League en speelden ze Europees handbal.

"Ik vind het super leuk. Ik ken Annelies van haar tijd in Jong Oranje, toen heb ik haar nog getraind. Ik keek er ook niet van op dat ik haar naam voorbij zag komen. Ik heb haar ook direct een berichtje gestuurd en heb haar gezegd: 'top, dit is echt supermooi om te doen'", zegt Tijsterman.

Trots

Smeets heeft zeker wat gehad aan het voorbeeld van Tijsterman, die overigens tegenwoordig interim technisch directeur van het Handbal Verbond is. "Toen ik op een gegeven moment meer als trainster aan de slag ging toen dacht ik: wat gaaf dat jij dit doet bij de Lions. Ik was echt stiekem een beetje trots en ik dacht dat betekent dat ik dit ook kan", zegt Smeets enthousiast.

Volgens Tijsterman moest vooral de 'buitenwacht' aan het idee wennen dat er een vrouw voor de groep stond. "Dat ging niet om de jongens zelf, maar meer om de pers. Dat ze kritisch zijn en dat ze zich gaan afvragen of dat wel werkt, een vrouw tussen de mannen. Maar ik denk dat ik heb laten zien dat dat zeker goed werkt."

Liefhebber

Buiten de mannen van E&O is Smeets ook trainster van de Handbalschool in Emmen. Daar geeft ze vier dagen per week 's morgens om 7.30 uur training. Verder traint ze de jeugd van SVBO en de talenten van het Regionaal Trainings Centrum. Al met al geeft ze meer dan twintig uur handbaltraining per week. Het tekent de liefhebber die ze is. "Ik vind het heerlijk. Ik zou niet anders willen."

Corona

Het geduld van Smeets wordt bij E&O overigens flink op de proef gesteld. Door de coronacrisis kwam de competitie uiterst stroef op gang. Ze zat pas bij één eredivisie-wedstrijd op de bank. Door een coronabesmetting in haar ploeg, moesten zowel de eerste als de tweede selectie tien dagen in quarantaine. Afgelopen maandag hervatten ze de training. Maar komend weekend zijn ze opnieuw vrij. Omdat er nu een besmettingsgeval is bij tegenstander Quintus.