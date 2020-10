Kleine theaters voelen zich vergeten: 'Geen enkele artiest speelt meteen in Carré'

Ontheffing

Tijdens de afgelopen persconferentie legde premier Rutte uit dat er binnen niet meer dan dertig mensen bij elkaar mogen komen, tenzij de Veiligheidsregio van een gebied een ontheffing geeft. "En daar ontstond eigenlijk meteen verwarring", vertelt Natalie Straatman-Jeuring, directeur van theater de Winsinghhof in Roden.

'Krijgen wij een ontheffing of niet?' Die vraag speelde meteen bij alle theaterdirecteuren. Van belang bij het krijgen van zo'n ontheffing is dat je van toegevoegde waarde bent voor de culturele sector. "Dus eigenlijk leek het mij logisch dat we zo'n ontheffing zouden krijgen", aldus Straatman-Jeuring.

'Niemand staat meteen in Carré'

De vier grote theaters in Drenthe kregen vrij snel het verlossende telefoontje: In Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel mogen meer dan dertig bezoekers het theater in. Maar de twee kleine, professionele theaters hoorden maar niks. Terwijl, zo vinden zij, ze ook van groot belang zijn voor de culturele sector in Drenthe en Nederland.

"Kijk, niemand staat meteen in Carré", legt Straatman-Jeuring uit. "Een artiest begint in kleine theaters. Daar leert 'ie het vak beter, leert 'ie timen. Daar bouwt 'ie ook aan z'n publiek. En daar profiteren de grote theaters van, omdat de artiesten uiteindelijk doorgroeien naar de grote zalen. Dus de grote zalen kunnen niet zonder de kleine zalen."

Calimero

De twee theaterdirecteuren namen meteen contact op met de burgemeester van hun gemeente. En ook ging er een boze brief naar de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. "Ik wil geen Calimero zijn hoor, van 'zij zijn groot en wij zijn klein'. Maar soms voelt het wel zo", antwoordt Saskia Kluwen van theater Hofpoort op de vraag of kleine theaters anders behandeld worden dat de vier groten.

Tekst gaat verder onder de foto

Theaterhofpoort verhuisde tijdelijk naar een oude fabriek om meer ruimte te bieden (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Kluwen verhuisde haar theater tijdelijk naar een nieuwe locatie in Coevorden om meer ruimte te bieden aan de gasten. Met alle werknemers en vrijwilligers werd er met man en macht gewerkt om de boel op tijd af te krijgen. En ook al koos ze daar zelf voor, de extra drukte en stress van het mogelijk mislopen van de ontheffing hielpen naar eigen zeggen niet echt mee.

Verlossing

Na heen en weer gebel, sms-verkeer en mailtjes kwam uiteindelijk gisteren aan het einde van de dag het verlossende antwoord van de Veiligheidsregio Drenthe: de twee kleine theaters krijgen toch een ontheffing.

"Kijk, ook een Veiligheidsregio heeft het nu ontzettend druk. Er speelt heel veel op dit moment, en misschien zijn ze op bestuurlijk niveau vergeten dat er meer dan vier professionele theaters zijn", zegt Straatman-Jeuring. "Dus het is goed dat we van ons hebben laten horen, anders blijft het zo."

Licht uit

Kluwen en Straatman-Jeuring zijn blij dat het 'gedoe' met de ontheffing goed is afgelopen. "Ik heb ontzettend veel zin om weer wat te gaan doen. Ook de vrijwilligers staan te trappelen om weer bezoekers te begroeten", aldus Kluwen.

Volgende week zaterdag heeft zij in Coevorden de eerste show in het tijdelijke, nieuwe theater op de planken staan. "Ik wil vooral graag laten zien dat mensen veilig naar het theater kunnen. Ik geloof werkelijk dat geen sector het zo goed voor elkaar heeft als de culturele sector. En we zijn ook gewoon weer toe aan vermaak."