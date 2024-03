Plainwoods, 'lay back' americana voor in de schommelstoel

De gitaar als basis van de band, Tony Joe White als muzikale held en een 'lay back' gevoel als je het luistert. Muziek voor 'in de schommelstoel', duidt zanger, gitarist en mondharmonicaspeler Jacob Veenstra het oeuvre.

Het Drents-Groningse Plainwoods schuurt heel nauw tegen het Zuiden van de Verenigde Staten.

Groove

"Tony Joe White is echt een van onze voorbeelden", legt zanger en gitarist Theo Houtkoop uit. "Die heeft een soort sterke 'groove'. We zoeken altijd naar een goede groove." De mannen van Plainwoods zitten naast het repeteren vaak aan de keukentafel om nieuwe nummers te schrijven. Daarbij is het algehele gevoel van het nummer dus belangrijk.

En ook als er een bestaand nummer wordt gespeeld moet de Plainwood-saus erover. "We kopiëren niet, maar we doen gewoon onze eigen interpretatie, als we een cover spelen", vertelt Veenstra.

Het doel van de mannen is om zo veel mogelijk op te treden. "We oefenen ook zeer regelmatig, want we willen gewoon supertight worden, heel strak. Daar streven we naar. En nog veel meer leuke nummers maken."

Handshake away

Tijdens de djamsessies speelde Plainwoods drie nummers. Een daarvan is Handshake away. "Het gaat er eigenlijk over dat geluk is altijd heel dichtbij: een handshake away. Maar je moet het wel zien.", duidt Houtkoop het lied.