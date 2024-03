Anke Oosterhuis (D66) verruilt gemeenteraad voor baan bij griffie Westerveld

D66'er Anke Oosterhuis stopt met haar raadswerk in de gemeente Westerveld. Ze gaat aan de slag bij de griffie van Westerveld, de afdeling binnen de gemeente die raadsleden ondersteunt. De functies zijn niet te combineren.

Het raadslidmaatschap van de uit Wapserveen afkomstige Oosterhuis is per 1 maart beëindigd. D66 heeft een zetel in Westerveld, die wordt nu ingenomen door Maarten Muller van Czernicki uit Wapse. Hij was tijdens de afgelopen verkiezingen de nummer drie op de lijst, maar is doorgeschoven omdat de nummer twee verhuisd is uit de gemeente.

Nieuwe rol

In het verleden was Oosterhuis fractievoorzitter van Progressief Westerveld, een samenwerking van D66, GroenLinks en individuele leden. In 2021 ging D66 zelfstandig verder onder aanvoering van Oosterhuis. Ze gaat dus nu raadsleden van andere partijen ondersteunen met wie zij afgelopen jaren de degens kruiste. "Het loopt soms zoals het loopt. Deze kans komt nu voorbij en als de functie niet voorbij was gekomen, had ik de termijn gewoon afgemaakt."