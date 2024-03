René van der Weide na tien jaar weg als wethouder in Emmen: 'Een vertrek met een dubbel gevoel'

Van wethouder naar programmamanager

Van der Weide ging mede daardoor nadenken over zijn toekomst, zo laat hij weten. Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, dat zich inzet voor de leefbaarheid voor mensen in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen, bood de wethouder een baan aan als programmamanager en die kans wilde hij niet laten liggen.

'Emmen verliest ervaren en gedreven bestuurder'

Volgens burgemeester Eric van Oosterhout raakt Emmen met het vertrek van Van der Weide 'een zeer ervaren en gedreven bestuurder' kwijt. "Hij is een wethouder die altijd denkt in oplossingen en mogelijkheden, met een groot hart voor onze dorpen en wijken. Wij gunnen hem deze nieuwe stap in zijn carrière, maar gaan hem in Emmen zeker missen."