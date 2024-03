Vanuit Drenthe naar Groningen? 'Laat de auto staan om verkeerschaos te voorkomen'

Volgens Groningen Bereikbaar is die afname van 20 procent dan ook essentieel om "totale chaos te voorkomen". "En zelfs als dat doel gehaald wordt, is vijftien tot dertig minuten extra reistijd in de spits waarschijnlijk niet te voorkomen", waarschuwde bereikbaarheidsspecialist Joris Hoogenboom eerder deze maand.

'Laat de auto zoveel mogelijk staan'

Automobilisten woren daarom opgeroepen om zoveel mogelijk de vierwieler thuis te laten staan. "Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of het openbaar vervoer." Wil je wel met de auto, dan wordt geadviseerd om via een P+R of buiten de spits te reizen. Kom je vanuit Assen, parkeer dan bijvoorbeeld bij de P+R in Haren en pak vanaf daar de bus.

Busmaatschappij Qbuzz maakte eerder al bekend de dienstregeling aan te passen vanwege werkzaamheden. Vanaf 31 maart rijden er meer bussen, maar wordt er ook extra tijd ingebouwd, om te voorkomen dat bussen vertraging oplopen.

Bussen

Veel buslijnen in Drenthe en Groningen krijgen daardoor meer tijd om naar de eindhalte te rijden. Bussen vertrekken dan ook op andere tijden. Bovendien rijden tijdens de ochtend- en avondspits extra bussen van vijf P+R-terreinen in Groningen.

Sommige buslijnen rijden trouwens minder vaak, zoals lijn 300 tussen Emmen en Groningen, maar ook de lijnen 3 en 4 tussen Leek/Roden en Groningen.

Treinen

De NS zet in de ochtend- en avondspits extra treinen in tussen Groningen en Assen. Dat betekent dat er zes treinen per uur gaan rijden. Reizigers kunnen op het station een OV-fiets lenen om dan op werk te komen.

Verschillende fases

De werkzaamheden betekenen niet dat Groningen compleet onbereikbaar is met de auto. Diegene die het toch aandurft kan nog wel met de auto in de stad komen, maar moet rekening houden met afsluitingen van wegen. De grote aanpak van de ringweg is verdeeld over vier fases.

Vanaf vrijdagavond 22 maart tot maandagochtend 2 september zijn steeds verschillende rijrichtingen dicht. Tussen vrijdagavond 22.00 uur en zaterdagavond 22.00 uur zijn deze rijrichtingen dicht:

Assen > Drachten. Omleiding via N381 (Oosterwolde) of N372 (Peize).

Assen > Hoogezand. Via N33/A7.

Drachten > Hoogezand

Verkeersdeelnemers moeten gebruikmaken van de aangegeven omleidingsroutes. "Ga niet op eigen houtje op zoek naar sluiproutes door de stad", wordt gewaarschuwd. Om sluiproutes te voorkomen zijn er extra aanpassingen of afsluitingen.

Komend weekend zijn alle richtingen op het Julianaplein dicht tussen zaterdagavond 22.00 uur en zondagochtend 6.00 uur. Ook grote delen van de Ring Zuid zijn dicht, net als de A28 richting het centrum vanaf Groningen-Zuid.

Tussen zondagochtend 6.00 uur en maandagochtend 6.00 uur zijn deze rijrichtingen niet open:

Assen > Drachten

Drachten > Assen

Hoogezand > Assen

Drachten > Hoogezand

Hoogezand > Drachten

Alleen de route van Assen naar Hoogezand is wel open.

Fase twee

Van maandag 25 maart 6.00 uur tot vrijdag 26 april 22.00 uur staat fase twee op het programma. De Ring Zuid is dicht tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein. Ook zijn weer meerdere rijrichtingen afgesloten:

Assen > Drachten.

Drachten > Assen

Drachten > Hoogezand

Hoogezand > Drachten

De fases daarna

Tussen 27 april en 5 mei is men bezig met fase drie. Alle genoemde rijrichtingen zijn dan gesloten, behalve van Drachten naar Assen en van Assen naar Hoogezand. Op 4 en 5 mei is trouwens alleen Drachten-Assen open.

Fase vier is van 6 mei tot en met 30 augustus. Dan zijn alleen wegen van Drachten naar Assen en andersom geopend. Fase vijf is gelukkig een korte, want op 31 augustus en 1 september zijn alle wegen rond het Julianaplein dicht.